¿Cuál es el costo del domicilio para el restaurante Low Carb By Boa en Tajamar 287 C, Las condes (esquina Vitacura con tajamar)?

Tu pedido con Rappi en el restaurante Low Carb By Boa en Tajamar 287 C, Las condes (esquina Vitacura con tajamar) tiene un valor de CLP 900. Si quieres, puedes inscribirte a RappiPrime para no pagar este valor.